نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی از ساخت شعبه دوم اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سید فرید موسوی در آیین تجلیل از خیران اداره ثبت اسناد و املاک گفت: برای ساخت ساختمان شعبه دوم ۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و با تامین زمین عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: شعبه دوم ثبت اسناد و املاک با هدف تمرکز زدایی و رفاه شهروندان برای انجام امورات مردم ایجاد می‌شود.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی افزود: با پیگیری‌های انجام شده بخشی از اسناد و پرونده‌های مشکل دار تعیین تکلیف شده و مشکل اسناد زمین‌ها حل شده است.

سید فرید موسوی از خیران برای مشارکت و کمک جهت بازسازی ساختمان آسیب دیده ثبت اسناد و املاک مراغه بر اثر تجاوز دشمن آمریکایی _ صهیونی قدردانی کرد.

علی امیری راد فرماندار مراغه نیز در این مراسم از خیران برای کمک به تعمیرات و بازسازی اداره ثبت اسناد و املاک قدردانی کرد.

وی افزود: عزم و اهتمام خیران برای تعمیرات و بازسازی ساختمان آسیب دیده از تجاوز دشمن آمریکایی _ صهیونی در نوع خود بی نظیر است.

گفتنی است در پایان این مراسم از خیران به خاطر کمک و مساعدت برای بازسازی و مرمت ساختمان ثبت اسناد و املاک مراغه قدردانی شد.