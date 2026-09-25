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نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی از ساخت شعبه دوم اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان مراغه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سید فرید موسوی در آیین تجلیل از خیران اداره ثبت اسناد و املاک گفت: برای ساخت ساختمان شعبه دوم ۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و با تامین زمین عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد.
وی اضافه کرد: شعبه دوم ثبت اسناد و املاک با هدف تمرکز زدایی و رفاه شهروندان برای انجام امورات مردم ایجاد میشود.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی افزود: با پیگیریهای انجام شده بخشی از اسناد و پروندههای مشکل دار تعیین تکلیف شده و مشکل اسناد زمینها حل شده است.
سید فرید موسوی از خیران برای مشارکت و کمک جهت بازسازی ساختمان آسیب دیده ثبت اسناد و املاک مراغه بر اثر تجاوز دشمن آمریکایی _ صهیونی قدردانی کرد.
علی امیری راد فرماندار مراغه نیز در این مراسم از خیران برای کمک به تعمیرات و بازسازی اداره ثبت اسناد و املاک قدردانی کرد.
وی افزود: عزم و اهتمام خیران برای تعمیرات و بازسازی ساختمان آسیب دیده از تجاوز دشمن آمریکایی _ صهیونی در نوع خود بی نظیر است.
گفتنی است در پایان این مراسم از خیران به خاطر کمک و مساعدت برای بازسازی و مرمت ساختمان ثبت اسناد و املاک مراغه قدردانی شد.