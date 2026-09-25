رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهرداری مهاباد از افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی‌های گردشی، خطی و ون از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: کرایه این وسایل حمل‌ونقل درون‌شهری از ۱۵۰ به ۲۰۰ هزار ریال افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهرداری مهاباد گفت: نرخ کرایه تاکسی در این شهر از ابتدای مهرماه و همزمان با آغاز نیمه دوم سال، ۲۵ درصد افزایش یافته است.

شیرکو نورانی اظهار کرد: کرایه تاکسی‌های گردشی و خطی درون شهری پس از موافقت شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد و با تایید شورای تطبیق و ستاد تنظیم بازار در نیمه دوم امسال افزایش یافت.

وی اضافه کرد: بر این اساس کرایه تاکسی‌های گردشی، خطی و ون از ۱۵۰ هزار ریال به ۲۰۰ هزار ریال افزایش یافت.

نورانی گفت: نرخ تاکسی‌های تلفنی مسیر‌های داخل شهر و مرکز ۱۲۳ نیز به ۷۰۰ هزار ریال افزایش یافت.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد اظهار کرد: همچنین از مسیر خانقاه، کوی دانش، کوی بهداری، شهرک صبا به مقصد‌های پشت تپ، فجر، سیدآباد و برعکس و سایر مسیر‌ها برابر بند الف (مسیر‌های داخل شهری) همچنین از شهرک فجر، سیدآباد به مقصد پشت تپ و برعکس نیز کرایه تاکسی به ۲۵۰ هزار ریال مصوب شده است.

نورانی در خصوص افزایش نرخ اتوبوس‌های داخل شهر نیز افزود: بنا بر مصوبات حمل و نقل عمومی اتوبوس و میدل باس در تمامی خطوط داخل شهر و مسیر‌های خانقاه و سیدآباد و برعکس کرایه‌ها بدون تغییر ۱۰۰ هزار ریال است و اتوبوس‌های یوسف‌کند، دریاس و اگریقاش به ۲۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

نورانی همچنین اضافه کرد: مراکز آنلاین ١٨٣٠ به ازای هر کیلومتر اضافه ۴۰ هزار ریال و برای دقیقه توقف ۱۴ هزار ریال کرایه دریافت خواهد کرد، اما رانندگان این مرکز باید توجه داشته باشند تنها در صورت ارائه خدمات به صورت سیستمی مجاز به دریافت کرایه فوق هستند.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهاباد گفت: شهروندان می‌توانند با مشاهده هرگونه تخلفی شکایت خود را به شماره تلفن ۴۲۲۳۳۰۰۰ واحد نظارت و بازرسی تاکسیرانی اعلام کنند.