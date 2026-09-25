پنجمین دوره فوتبال لیگ ملت‌های اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ با توقف آلمان مقابل هلند ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

** دسته اول: (تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- جمعه ۳ مهر:

ایتالیا - بلژیک در رم

ترکیه - فرانسه در ازمیت

* گروه دو:

- نتایج پنج شنبه ۲ مهر:

هلند ۱ - ۱ آلمان در آمستردام

- فلیکس نمچا در دقیقه ۳۲ تیم آلمان را پیش انداخت، اما تیم هلند در دقیقه ۲ + ۹۰ با گل کودی خاکپو بازی را به تساوی کشاند.

صربستان ۱ - ۲ یونان در بلگراد

- تیم یونان با ۳ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های آلمان و هلند با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم یونان بدون امتیاز چهارم است.

* گروه سه: اسپانیا، کرواسی، انگلیس و چک

* گروه چهار:

نروژ ۳ - ۲ دانمارک در اسلو

- برای نروژ اسکار بوب در دقیقه ۱۴ و ارلینگ هالند ۱۸ و ۷۴ گلزنی کردند و گل‌های دانمارک را میکل دامسگار در دقیقه ۲۵ و راسموس هویلوند ۶۰ به ثمر رساندند.

پرتغال ۱ - ۰ ولز (گل: ژائو فلیکس در دقیقه ۲۲) در لیسبون

- تیم‌های نروژ و پرتغال با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های دانمارک و ولز بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

** دسته دوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیم‌های چهارم به دسته سوم سقوط می‌کنند.)

* گروه یک: اسکاتلند، سوئیس، اسلوونی، مقدونیه شمالی

* گروه دو:

- جمعه ۳ مهر:

گرجستان - ایرلند شمالی در تفلیس

مجارستان - اوکراین در بوداپست

* گروه سه:

کوزوو ۱ - ۰ ایرلند در پریشتینا

- تیم‌های اتریش و کوزوو با ۳ امتیاز اول و دوم هستند.

* گروه چهار:

- جمعه ۳ مهر:

لهستان - بوسنی و هرزگوین در ورشو

سوئد - رومانی در سولنا

** دسته سوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)

* گروه یک: آلبانی، فنلاند، بلاروس، سن مارینو

* گروه دو:

- جمعه ۳ مهر:

ارمنستان - لتونی در ایروان

مونته نگرو - قبرس در پودگوریتسا

* گروه سه: قزاقستان، اسلواکی، جزایر فارو، مولداوی

* گروه چهار: ایسلند، بلغارستان، استونی، لوکزامبورگ یا مالت

** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

آندورا ۱ - ۲ مالت

- تیم جبل الطارق استراحت کرد.

- تیم‌های مالت با ۳ و آندورا بدون امتیاز اول و دوم هستند.

* گروه دو:

لیختن اشتاین ۰ - ۲ لیتوانی

- تیم جمهوری آذربایجان استراحت کرد.

- تیم‌های لیتوانی با ۳ و لیختن اشتاین بدون امتیاز اول و دوم هستند.

- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیم‌های پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.

- در تاریخ لیگ ملت‌های اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.