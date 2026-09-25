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پنجمین دوره فوتبال لیگ ملتهای اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ با توقف آلمان مقابل هلند ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
** دسته اول: (تیمهای اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود میکنند.)
* گروه یک:
- جمعه ۳ مهر:
ایتالیا - بلژیک در رم
ترکیه - فرانسه در ازمیت
* گروه دو:
- نتایج پنج شنبه ۲ مهر:
هلند ۱ - ۱ آلمان در آمستردام
- فلیکس نمچا در دقیقه ۳۲ تیم آلمان را پیش انداخت، اما تیم هلند در دقیقه ۲ + ۹۰ با گل کودی خاکپو بازی را به تساوی کشاند.
صربستان ۱ - ۲ یونان در بلگراد
- تیم یونان با ۳ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای آلمان و هلند با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم یونان بدون امتیاز چهارم است.
* گروه سه: اسپانیا، کرواسی، انگلیس و چک
* گروه چهار:
نروژ ۳ - ۲ دانمارک در اسلو
- برای نروژ اسکار بوب در دقیقه ۱۴ و ارلینگ هالند ۱۸ و ۷۴ گلزنی کردند و گلهای دانمارک را میکل دامسگار در دقیقه ۲۵ و راسموس هویلوند ۶۰ به ثمر رساندند.
پرتغال ۱ - ۰ ولز (گل: ژائو فلیکس در دقیقه ۲۲) در لیسبون
- تیمهای نروژ و پرتغال با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای دانمارک و ولز بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
** دسته دوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیمهای چهارم به دسته سوم سقوط میکنند.)
* گروه یک: اسکاتلند، سوئیس، اسلوونی، مقدونیه شمالی
* گروه دو:
- جمعه ۳ مهر:
گرجستان - ایرلند شمالی در تفلیس
مجارستان - اوکراین در بوداپست
* گروه سه:
کوزوو ۱ - ۰ ایرلند در پریشتینا
- تیمهای اتریش و کوزوو با ۳ امتیاز اول و دوم هستند.
* گروه چهار:
- جمعه ۳ مهر:
لهستان - بوسنی و هرزگوین در ورشو
سوئد - رومانی در سولنا
** دسته سوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)
* گروه یک: آلبانی، فنلاند، بلاروس، سن مارینو
* گروه دو:
- جمعه ۳ مهر:
ارمنستان - لتونی در ایروان
مونته نگرو - قبرس در پودگوریتسا
* گروه سه: قزاقستان، اسلواکی، جزایر فارو، مولداوی
* گروه چهار: ایسلند، بلغارستان، استونی، لوکزامبورگ یا مالت
** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود میکنند.)
* گروه یک:
آندورا ۱ - ۲ مالت
- تیم جبل الطارق استراحت کرد.
- تیمهای مالت با ۳ و آندورا بدون امتیاز اول و دوم هستند.
* گروه دو:
لیختن اشتاین ۰ - ۲ لیتوانی
- تیم جمهوری آذربایجان استراحت کرد.
- تیمهای لیتوانی با ۳ و لیختن اشتاین بدون امتیاز اول و دوم هستند.
- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیمهای پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.
- در تاریخ لیگ ملتهای اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیمهای اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.