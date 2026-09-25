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مازندران در رقابتهای ساندا بازیهای کشورهای اسلامی به سه نشان خوشرنگ دست یافت و رکورد صددرصدی مدالآوری را به نام خود زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ به طور رسمی از ۲۸ شهریور تا ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۵ به میزبانی ژاپن برگزار می شود. کاروان ورزشی ایران با ۳۰۵ ورزشکار در ۴۹ رشته و ماده ورزشی در این رقابتها حضور دارد و ورزشکاران ایران در بازیهای آسیایی با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.
مازندران در رقابتهای ساندا بازیهای کشورهای اسلامی به سه نشان خوشرنگ دست یافت و رکورد صددرصدی مدالآوری را به نام خود زد.
در روز پنجم و پایانی رقابتهای ووشو بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا و در مرحله فینال در وزن ۵۲- کیلوگرم سوگند سینکایی با شکست حریفانی از هند، ویتنام، هنکگنگ و سرانجام شکست برابر چین، نشان نقره را بر گردن آویخت.
سینکایی اگر به مدال طلا میرسید در تاریخ ورزش مازندران یگانه میشد. اما حالا هم تنها ووشوکار مدالآور زن مازندرانی در تاریخ بازیهای آسیایی است.
در وزن ۶۵- کیلو شجاع پناهی که نقره بازیهای هانگژو را در کارنامه داشت؛ این بار هم نقرهای شد تا اکنون یکی از دو مدالههای تاریخ بازیهای آسیایی لقب بگیرد.
شجاع حریفانی از ترکمنستان، ازبکستان، ویتنام را برد و مقابل یک چینی نتیجه را واگذار کرد.
در وزن ۷۵- کیلو اما، سهیل موسوی با پشت سر گذاشتن رقیبانی از هند، کره جنوبی، ازبکستان و قزاقستان در تاریخ بازیهای آسیایی ماندگار شد و نشانی طلایی به ارمغان آورد.
در این رقابتها معین تقوی در بخش مردان و صدیقه دریایی در بخش زنان مازنیهای کادر فنی تیم ملی ایران بودند.