مدیرعامل برق منطقه‌ای خوزستان گفت: با همراهی مردم، مصرف برق بخش خانگی در استان برای نخستین بار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اسدی در نشست با بزرگان و ریش‌سفیدان اقوام استان که با هدف فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت بهینه مصرف برق و قدردانی از همدلی مردم در گذر از دوره اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ برگزار شد، با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس و یاد شهدای جنگ‌های اخیر، به‌ویژه امام شهیدان و دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: با همدلی و همیاری شما و مردم، برق پایداری را در تابستان تامین کرده‌ایم که برای این همدلی و مسئولیت‌پذیری قدردانی می‌کنم.

وی با بیان اینکه با همراهی مردم، مصرف برق بخش خانگی در خوزستان برای نخستین بار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است، بیان کرد: در همین دوران، علی‌رغم محدودیت‌ها و نقشه دشمن برای متوقف کردن تولید، برق تحویلی به صنعت ۱۴ درصد رشد داشته است.

رئیس شورای پایایی شبکه منطقه‌ای برق خوزستان با اشاره به آسیب تجهیزات صنعت برق در جنگ رمضان، بیان کرد: در زیر بمباران دشمن جنایتکار، همکاران ما خطوط آسیب‌دیده را تعمیر کردند تا برق هم‌وطنان ما قطع نشود و خللی در آرامش آن‌ها ایجاد نشود.

اسدی گفت: دشمن وقتی نتوانست با نیروهای رزمنده و جان‌فدای ما مقابله کند، به زیرساخت‌ها حمله کرد تا در روند کشور خلل ایجاد کند؛ اما همکاران ما در صنعت برق اجازه این کار را ندادند و حتی برق صنایعی را که نیروگاه‌های آن‌ها آسیب دیده بود، در کمتر از دو روز تأمین کردند.

وی با بیان اینکه وحدت رمز موفقیت است و این موضوع را در جنگ‌های اخیر دیده‌ایم، اظهار کرد: یکی از نمونه‌های همین وحدت، همدلی مردم برای مدیریت مصرف برق بوده است. وقتی وزیر نیرو اعلام کرد برای تامین برق جنوب کشور، مردم در مصرف برق صرفه‌جویی کنند، دو هزار مگاوات مدیریت مصرف در شبکه انجام شد تا برق جنوب تامین شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با بیان اینکه سرمایه اجتماعی افتخارآمیزی برای صنعت برق شکل گرفته است، اظهار کرد: با همین همدلی که شکل گرفته است، در جهت تأمین برق زمستان نیز عمل خواهیم کرد و موفقیت‌آمیز از این دوره عبور خواهیم کرد.

وی با ارائه گزارشی از اقدامات فنی برای توسعه شبکه برق خوزستان بیان کرد: در سه سال گذشته، بیش از ۲۰ درصد پروژه‌های حیاتی ابلاغی وزارت نیرو در خوزستان اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با بیان اینکه در سال گذشته رتبه اول پایداری شبکه برق را در سطح کشور کسب کرده‌ایم، بیان کرد: پروژه‌های متعددی در سطح استان برای تقویت شبکه در حال انجام است.

اسدی درباره اهمیت و بزرگی شبکه برق خوزستان گفت: به اندازه مصرف ۱۵ استان کشور، در خوزستان تامین برق انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به شرایط آب‌وهوایی استان و پرباری شبکه از نیمه اسفند تاکنون، اظهار کرد: در مناطق دیگر کشور، افزایش مصرف از خردادماه شروع می‌شود و ۱۰ ماه فرصت بهینه‌سازی دارند، اما در خوزستان به علت گرما و پرباری شبکه، تنها سه ماه فرصت بهینه‌سازی و توسعه شبکه را داریم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با قدردانی از ریش‌سفیدان و بزرگان طوایف حاضر در این نشست، تاکید کرد: از شما به‌عنوان همراهان مدیریت بهینه مصرف برق، قدردانی می‌کنیم و به‌عنوان خدمتگزار شما در صنعت برق، تلاش خواهیم کرد برق مطمئنی به شما برسانیم.

در ادامه این نشست، بزرگان و ریش‌سفیدان اقوام، دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را درباره وضعیت شبکه برق و دغدغه‌هایشان در این زمینه بیان کردند.

در پایان این نشست نیز به تعدادی از حاضران، به‌عنوان سفیران مدیریت مصرف برق، از سوی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان لوح تقدیر اهدا شد.