پیش بینی بارانهای رگباری در کهگیلویه و بویراحمد
رییس مرکز پیشبینی اداره هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بارش بارانهای رگباری در برخی از نقاط استان در هفته پیشرو پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ولی بهرهمند رییس مرکز پیشبینی اداره هواشناسی استان گفت: براساس بررسی نقشههای هواشناسی بارش بارانهای رگباری به صورت نقطهای و در روزهای چهارم و پنجم مهر ماه در برخی نقاط کهگیلویه و بویراحمد پیشبینی شده است.
بهره مند افزود: بررسی نقشههای هواشناسی همچنین نشان میدهد همچنین پاییز امسال شاهد بارندگیهای بیشتر از نرمال در استان باشیم.
وی بیان کرد: افزایش سرعت وزش باد و کاهش دمای هوا از دیگر پدیدههای هواشناسی استان طی ۴۸ ساعت آینده است.
کاهش دمای هوا
بهرهمند با اشاره به اینکه دمای هوای هفت ایستگاه هواشناسی استان طی شبانهروز گذشته بیشتر از ۴۲ درجه سانتیگراد گزارش شده تاکید کرد: بیشینه دمای هوا در روزهای آینده سه تا چهار درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
وی عنوان کرد: شهر لنده با ۴۴.۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان طی ۲۴ ساعت گذشته تاکنون بوده است.
بهرهمند ابراز داشت: شهر یاسوج هم با ۱۱.۹ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان درشبانهروز گذشته گزارش شده است.
وی با اشاره به اینکه دمای گرمترین و سردترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد طی شبانهروز گذشته ۳۲ درجه سانتیگراد اختلاف داشته تاکید کرد: با وجود هوای پاییزی مناطق سردسیری اما جو تابستانی بر مناطق جنوبی استان حاکم است.