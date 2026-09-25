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طرح ساماندهی سهراهی باروق ـ میاندوآب ـ شاهیندژ با هدف ارتقای ایمنی و روانسازی تردد، با حضور استاندار آذربایجانغربی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، طرح ساماندهی سهراهی باروق ـ میاندوآب ـ شاهیندژ، با هدف ارتقای ایمنی و روانسازی تردد در جنوب آذربایجانغربی به بهرهبرداری رسید.
این طرح با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی افتتاح شد.
طرح ساماندهی این سهراهی با هدف تسهیل رفتوآمد، افزایش ایمنی کاربران جاده و بهبود زیرساخت ارتباطی در یکی از محورهای مهم جنوب استان اجرا شده است.
با ساماندهی سهراهی باروق ـ میاندوآب ـ شاهیندژ مسیر ارتباطی میان این شهرستانها بهبود یافته و زمینه روانتر شدن تردد در این محور را فراهم میکند.