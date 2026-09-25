به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی الفتی در فینال پرش خرک بازی‌های آسیایی با اجرای دو پرش، نمره‌های ۱۵.۱ و ۱۳.۹۶۶ را به دست آورد و با میانگین ۱۴.۵۳۳، تنها با اختلاف ۶۶ هزارم امتیاز نسبت به نفر نخست، به مدال نقره دست یافت.

کارلوس یولو، قهرمان المپیک پاریس، با اختلافی اندک مدال طلای این رقابت‌ها را کسب کرد.

پیش از این نیز آرمان خدایی در فینال خرک حلقه موفق به کسب مدال نقره شده بود تا ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی دو مدال نقره به دست آورده باشد.

مدل نقره مهدی الفتی یازدهمین مدال نقره و بیست وسومین مدال کاروان ایران به حساب می‌ آید.