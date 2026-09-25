افتتاح ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه جدید در فارس تا پایان سال
مدیرکل شهرسازی فارس از برنامهریزی برای بهرهبرداری از بیش از ۱۰۰ کیلومتر پروژه بزرگراهی تا پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدمهدی عبدالهی در همایش «ارزیابی نقش قیرهای اصلاحشده در ارتقای کیفیت رویههای آسفالتی» با اشاره به گستردگی شبکه راههای فارس اظهار کرد: این استان حدود ۲۳ هزار کیلومتر راه دارد که بیش از ۱۰ درصد شبکه راههای کشور را شامل میشود.
وی افزود: یکی از سیاستهای مهم سالهای اخیر، اجرای پروژههای راهسازی بهصورت چهارخطه و بزرگراهی، بهویژه در مسیرهای ارتباطی فارس با استانهای کرمان، هرمزگان و بوشهر بوده است.
عبدالهی ادامه داد: در دهه فجر سال گذشته ۱۲۱ کیلومتر پروژه بزرگراهی در فارس افتتاح شد و در هفته دولت نیز ۳۷.۵ کیلومتر پروژه به بهرهبرداری رسید و امسال نیز بیش از ۱۰۰ کیلومتر دیگر از پروژههای بزرگراهی استان افتتاح خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین از تأمین بیش از ۳۰ هزار تن قیر برای پروژههای مختلف استان خبر داد و گفت: بیش از پنج هزار تن قیر در حوزه وزارت راه و شهرسازی و بیش از ۱۱ هزار تن نیز برای پروژههای شهری استان اختصاص یافته است.
وی افزود: در حوزه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل نیز بیش از ۱۱ هزار تن قیر تأمین شده که در مجموع، میزان قیر اختصاصیافته به پروژههای مختلف فارس را به بیش از ۳۰ هزار تن رسانده است.
عبدالهی با اشاره به پروژههای نهضت ملی مسکن در فارس اظهار کرد: بیش از پنج هزار هکتار عملیات آمادهسازی در قالب این طرح در استان در حال انجام است و ۱۲ هزار و ۴۰۵ واحد مسکونی در دهه فجر و حدود ۱۵ هزار واحد نیز در هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
وی گفت: پیشبینی میشود تا پایان سال عملیات تکمیل حدود هفت هزار و ۸۰۰ واحد دیگر از پروژههای نهضت ملی مسکن نیز انجام شود که بخش قابل توجهی از این پروژهها به اجرای عملیات آسفالت نیاز دارد.