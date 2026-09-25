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استاندار آذربایجانغربی گفت: استان از نظر منابع خدادادی و موقعیت جغرافیایی در جمع پنج استان برتر کشور و زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری در نقاط مختلف استان فراهم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی گفت: زیرساختهای مورد نیاز سرمایهگذاری از جمله زمین، برق، گاز، آب و اینترنت در نقاط مختلف استان فراهم شده و از این نظر مانعی برای سرمایهگذاری واقعی وجود ندارد.
رضا رحمانی در نشست با معتمدین و سرمایهگذاران شهرستان بوکان با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه زمین، افزود: کمتر از نیم درصد عرصههای منابع طبیعی استان در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته و بنابراین نبود زمین نمیتواند توجیه قابل قبولی برای جلوگیری از سرمایهگذاری باشد.
وی همچنین با بیان اینکه تولید برق استان در حال حاضر بیش از میزان مصرف است، خاطرنشان کرد: با اجرای طرحهای جدید، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان تا پایان سال همچنان در مسیر افزایش خواهد بود.
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه استان از نظر منابع خدادادی و موقعیت جغرافیایی در جمع پنج استان برتر کشور قرار دارد، افزود: پایین بودن شاخصهای توسعه و برخورداری با ظرفیتهای واقعی استان همخوانی ندارد و باید این فاصله جبران شود.
رحمانی در پایان با تأکید بر تغییر نگاه مدیران به سرمایهگذاری و حمایت همه دستگاهها از فعالان اقتصادی، اضافه کرد: برای ارتقای شاخصهای برخورداری استان، نیازمند سرمایهگذاری هستیم و تحقق این هدف، همراهی همه دستگاهها با سرمایهگذاران را میطلبد.