به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی در آیین کلنگ‌زنی ۶ مخزن پیش‌ساخته آب آشامیدنی در اهواز اظهار کرد: در راستای تقویت زیرساخت‌های تامین، ذخیره‌سازی و توزیع آب و با هدف افزایش پایداری شبکه آبرسانی، عملیات اجرایی احداث و نصب ۶ مخزن یک‌هزار مترمکعبی در مناطق شهری و روستایی اهواز با اعتباری بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.

وی افزود: این طرح در کوی مهدیس، کوی نواصر، ملاشیه و منطقه غیزانیه و روستاهای تحت پوشش اجرا می‌شوند و در مجموع، ۶ هزار مترمکعب به ظرفیت ذخیره‌سازی آب در مناطق هدف اضافه خواهد شد.

عبیداوی با اشاره به مشخصات جمعیتی مناطق تحت پوشش این طرح‌ها گفت: در کوی مهدیس، جمعیت سال ۱۴۰۵ حدود ۲۳ هزار و ۸۴۶ نفر و جمعیت افق طرح ۳۱۱ هزار و ۸۳۸ نفر پیش‌بینی شده است و نیز جمعیت سال ۱۴۰۵ در کوت نواصر ۶ هزار و ۳۸۶ نفر و افق طرح هشت هزار و ۱۰۲ نفر، در ملاشیه به ترتیب ۲۱ هزار و ۵۴۸ نفر و ۳۴ هزار و ۶۵۸ نفر و در غیزانیه و روستاهای تحت پوشش نیز ۲۱ هزار و ۸۴۴ نفر و ۳۸ هزار و ۵۸۵ نفر برآورد شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز تصریح کرد: اعتبار اجرای این طرح‌ها از محل اعتبارات تنش آبی تامین شده و بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال است، اجرای این طرح‌ها نقش موثری در افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، مدیریت پیک مصرف و ارتقای پایداری تامین آب در مناطق هدف خواهد داشت.

وی ادامه داد: با تکمیل و بهره‌برداری از این مخازن، زیرساخت لازم برای تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار برای جمعیتی بالغ بر ۳۸۰ هزار نفر فراهم خواهد شد و این موضوع گامی مهم در مسیر ارتقای سطح خدمات‌رسانی و پاسخگویی به نیازهای آبی جمعیت شهری و روستایی شهرستان اهواز به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز همچنین با قدردانی از پیگیری‌های مستمر مجتبی یوسفی، نماینده مردم شریف اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در زمینه تامین اعتبارات و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی، خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب اهواز اجرای طرح‌های تقویت شبکه و افزایش ظرفیت تامین و ذخیره آب را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از اعتبارات اختصاص‌یافته، زمینه ارائه خدمات پایدارتر و مطلوب‌تر به شهروندان و روستاییان فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان پیش‌تر، از قرار گرفتن کنترل تنش آبی در مناطق بحرانی، از جمله حاشیه اهواز، در اولویت برنامه‌های این شرکت خبر داده و فرسودگی بخشی از شبکه‌های آبرسانی و نیاز به نوسازی زیرساخت‌ها را از عوامل تنش آبی در استان برشمرده بود.