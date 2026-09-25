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بانوی کشتیگیر قم با درخشش در رقابتهای اخیر و جلب نظر کادر فنی، به مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان کشور دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای ادارهکل ورزش و جوانان استان قم گفت: امالبنین محسنی بانوی شایسته قم در وزن ۶۰ کیلوگرم به اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان دعوت شده است.
حسین دوعلی افزود: این مرحله از اردوی آمادهسازی تیم ملی از پنجم تا دوازدهم مهرماه به میزبانی استان مازندران و در شهرستان نور، شهرک الیکا برگزار میشود.
وی ادامه داد: محسنی در این اردو زیر نظر کادر فنی به تمرینات آمادگی جسمانی و مرور برنامههای فنی و تاکتیکی میپردازد تا برای حضور در رویدادهای پیشرو به آمادگی مطلوب برسد.