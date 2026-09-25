با حضور استاندار آذربایجان‌غربی نشست معتمدان و سرمایه گذاران بوکان، مهم‌ترین مسائل و مشکلات توسعه‌ای و ظرفیت‌های اقتصادی این شهرستان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست معتمدین، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران شهرستان بوکان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان، مهم‌ترین مسائل و موانع پیش روی فعالان اقتصادی و راهکارهای تقویت روند سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در بوکان مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی برای شتاب‌بخشی به روند توسعه و رونق تولید در شهرستان تأکید کرد.