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با حضور استاندار آذربایجانغربی نشست معتمدان و سرمایه گذاران بوکان، مهمترین مسائل و مشکلات توسعهای و ظرفیتهای اقتصادی این شهرستان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست معتمدین، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران شهرستان بوکان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
در این نشست، ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری شهرستان، مهمترین مسائل و موانع پیش روی فعالان اقتصادی و راهکارهای تقویت روند سرمایهگذاری و اشتغالزایی در بوکان مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار آذربایجانغربی در این نشست بر بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و حمایت از فعالان اقتصادی برای شتاببخشی به روند توسعه و رونق تولید در شهرستان تأکید کرد.