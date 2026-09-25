اگر آمریکا دخالت کند، باب‌المندب را به طور کامل به رویش می‌بندیم

اگر آمریکا دخالت کند، باب‌المندب را به طور کامل به رویش می‌بندیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مشاور نظامی وزارت دفاع دولت صنعاء در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه هشدار داد که در صورت دخالت نظامی آمریکا در جنگ یمن یا تلاش واشنگتن برای تسلط بر تنگه باب‌المندب، یمن با این اقدام مقابله خواهد کرد و منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد.

عابد محمد الثور، سرتیپ و مشاور نظامی وزارت دفاع یمن، گفت: «اگر آمریکا جرأت کند با ناوگان خود مداخله نظامی کند یا برای تسلط بر باب‌المندب تلاش کند، این خط قرمز ما و هر کس دیگری خواهد بود و بر سر آن خواهیم جنگید.»

وی افزود: اگر آمریکا برای حمایت از عربستان وارد عمل شود و حملات هوایی یا پشتیبانی هوایی در اختیار ریاض قرار دهد، «تمام منافع آمریکا در اطراف خود را هدف تلقی خواهیم کرد و هیچ استثنایی قائل نخواهیم شد».

الثور همچنین تأکید کرد که در چنین شرایطی، باب‌المندب به‌طور کامل به روی کشتی‌های آمریکایی بسته خواهد شد.

این مقام نظامی یمنی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، درباره روابط با ایران گفت تهران به صنعاء دستور نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: «ایران کشوری دوست، متحد و برادر برای ماست، اما به ما دستور نمی‌دهد. ما در تصمیمات و حاکمیت خود مستقل هستیم.»

او در عین حال روابط دو طرف را «یک ائتلاف و یک پیکر» توصیف کرد.

الثور همچنین عربستان را تهدید کرد که در صورت ادامه حملات به یمن، با «مشت آهنین» پاسخ خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: نیرو‌های دولت صنعاء توانایی کافی برای «تنبیه و مجازات عربستان» و خارج کردن این کشور از میدان در حوزه‌های نفتی و اقتصادی را در اختیار دارند.