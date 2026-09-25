

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس اسکانیا با یک دستگاه تریلی کشنده ولوو در محور بیرجند به سربیشه ۶ مصدوم برجای گذاشت.

سرهنگ کاظمی افزود: ساعت ۲ و ۵۵ دقیقه بامداد و با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در محور بیرجند به سربیشه محدوده پل مود بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: در این حادثه یک دستگاه اتوبوس که از مشهد به مقصد زابل در حرکت بوده با یک دستگاه تریلی ولوو که از مشهد به سمت زاهدان در حرکت بوده برخورد کرده است که بر اثر آن، ۶ نفر مصدوم شدند که حال یکی از آنها وخیم اعلام شده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه عدم توجه به جلو ناشی از خستگی راننده اتوبوس تشخیص داده شده است.