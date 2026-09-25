به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا پنج روز آینده، آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد، احتمال خیزش گرد و خاک و غبار رقیق صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

قطره افزود: طی سه روز آینده تغییرات جزیی دمای هوا انتظار می‌رود. وی افزود: برای هفته آینده در سطح استان به تدریج شرایط برای افزایش ناپایداری و افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده مهیا می‌شود.