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آسمان استان چهارمحال و بختیاری صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، از امروز تا پنج روز آینده، آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد، احتمال خیزش گرد و خاک و غبار رقیق صبحگاهی پیش بینی میشود.
قطره افزود: طی سه روز آینده تغییرات جزیی دمای هوا انتظار میرود. وی افزود: برای هفته آینده در سطح استان به تدریج شرایط برای افزایش ناپایداری و افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده مهیا میشود.