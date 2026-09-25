مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: هشت پل آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم، امروز با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، عباس شرفی افزود: برای بهره برداری از این پل‌ها ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی گفت: در جنگ تحمیلی سوم ۹ پل در استان آسیب دید که ۸ پل به صورت ۱۰۰ درصدی بازسازی و امروز آماده بهره برداری شده است.

بیشتر بخوانید: پل گریوه (گچین) بندرعباس تا پایان شهریور زیر بار ترافیک می‌رود‌

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: پل شهید مویدی (گریوه) در جاده بندرعباس به بندرخمیر، نیمه کار، سه راهی منبع آب در جاده برگشت بندرخمیر به بندرعباس، پل جاده بندرعباس به رودان و پل رودخانه شور در جاده رفت بندرعباس به حاجی آباد در این جنگ آسیب دیده بودند که امروز به صورت ۱۰۰ درصد آماده بهره برداری است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: این پل‌ها در کمتر از سه ماه آماده بهره برداری شده است.