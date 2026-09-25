به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیام تبریک رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در پی تاریخ‌سازی فاطمه مجلل در مسابقات روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن منتشر شد.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

افتخارآفرینی تاریخی خانم فاطمه مجلل بانوی شایسته و قهرمان ارومیه‌ای، در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و کسب مدال طلای تک‌نفره سبک‌وزن و مدال برنز تک‌نفره سنگین‌وزن روئینگ، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار ورزش آذربایجان‌غربی افزود.

این طلای ارزشمند که نخستین مدال طلای روئینگ بانوان ایران در بازی‌های آسیایی به شمار می‌رود، تنها یک مدال نبوده و فریاد توانستن، تجلی اراده و خودباوری و جلوه‌ای درخشان از ظرفیت بی‌کران دختران این سرزمین است؛ خانم مجلل نام ارومیه و آذربایجان‌غربی را بر بلندای ورزش قاره آسیا نشاند و پرچم ایران را در میدان رقابت‌های آسیایی به اهتزاز درآورد.

فاطمه مجلل فقط صاحب دو مدال آسیایی نبوده و روایت تازه‌ای از بلندپروازی دختران آذربایجان‌غربی و توان ایران برای فتح قله‌های جهانی را به تصویر کشیده و بی‌تردید پشت این مدال‌های درخشان، سال‌ها تلاش، انضباط، تمرین و ایمانی استوار به توانستن نهفته است.

این درخشش شکوهمند را به این بانوی قهرمان، خانواده گرانقدر ایشان، مربیان و جامعه ورزش و قایقرانی و مردم شریف و ورزش‌دوست آذربایجان‌غربی صمیمانه تبریک می‌گویم و برای این بانوی افتخارآفرین، تداوم سربلندی و درخشش در میادین بزرگ بین‌المللی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

رضا رحمانی

استاندار آذربایجان‌غربی