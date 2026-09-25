به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد، دو نظامی این رژیم در جریان انفجار یک پهپاد صهیونیستی و سقوط آن در میان چادر نظامیان این رژیم در غزه کشته شدند.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که دو گروهبان ذخیره ارتش اسرائیل به نام‌های «نداف کالی» و «اوفک معلم»، بر اثر انفجار یک فروند پهپاد متعلق به ارتش در داخل یک پایگاه نظامی در بیت‌حانون واقع در شمال باریکه غزه کشته شدند.

بر اساس روایت اسرائیلی، این دو نظامی در حال هدایت دو فروند پهپاد بودند که یکی از آنها در داخل پایگاه محل حضورشان سقوط کرد. هنگامی که آنها به سمت پهپاد رفتند، به دلایلی که هنوز نامشخص است، پهپاد منفجر شد و به مرگ آنها انجامید.