مطابق الگو‌های هواشناسی موج بارشی پاییزی از امروز در شمال‌غرب و سواحل خزر فعال شده و دامنه آن گسترش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سومین روز مهرماه ۱۴۰۵ نخستین موج بارشی پاییزی در بخش‌هایی از شمال‌غرب و نوار شمالی کشور فعال شده است.

بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، طی امروز و فردا مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران شاهد افزایش ابر، بارش پراکنده، رعدوبرق و وزش باد خواهند بود.

این موج بارشی همچنین می‌تواند ارتفاعات البرز و شمال استان تهران را تحت تأثیر قرار دهد و در این مناطق افزایش ابر و رگبار‌های پراکنده رخ دهد. این در حالی است که بخش‌های مرکزی، جنوبی و شرقی کشور در روز‌های پیش‌رو همچنان عمدتاً از فعالیت این سامانه دور خواهند بود.

بر اساس برخی خروجی‌های بلندمدت مدل‌های هواشناسی از نیمه مهر احتمال افزایش فعالیت سامانه‌های بارشی و گسترش تدریجی بارش‌ها به سمت غرب، جنوب‌غرب و بخش‌هایی از جنوب کشور بیشتر می‌شود.