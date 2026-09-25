در آستانه دومین سالروز برگزاری «خطبه نصر» و «خطبه تبر» آیین نمادین در تجمعات شبانه مردم رامسر برگزار شد. حرکتی که برگزارکنندگان آن را نمادی از پیوند تاریخی و همبستگی مردم ایران و یمن عنوان کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آیینی نمادین در میدان امام رامسر، تبر به‌عنوان نماد دیار علویان با شمشیر یمنی مبادله شد؛ حرکتی که برگزارکنندگان آن را نمادی از پیوند تاریخی و همبستگی مردم ایران و یمن عنوان کردند.

این آیین در جریان تجمع مردمی شهرستان رامسر و در آستانه دومین سالروز برگزاری «خطبه نصر» و «خطبه تبر» در میدان امام خمینی (ره) برگزار شد.

امام جمعه رامسر در این مراسم گفت: همان‌گونه که در بغداد گیلانی‌ها آل بویه حکومت شیعی تشکیل دادند؛ مازندرانی‌ها هم در یمن حکومت شیعی تأسیس کردند

حجت الاسلام محمود علیخانی افزود: از سال ۱۳۹۰ در مرزن‌آباد و از سال ۱۴۰۰ در رامسر در روز مازندران ۱۴ آبان همایش‌ها و برنامه‌های متعددی برگزار شد و برای آشنایی مردم با تاریخ بومی و مذهبی که در طول این چهارده سال در شهر‌های متعدد مازندران گسترش پیدا کرد.

در این مراسم، سیدعلی الشرعی، از فعالان سیاسی و علمای یمنی، با تبریک پیروزی مردم یمن اظهار کرد: حضور مردم در میدان‌ها و تجمعات، نقش مهمی در این پیروزی داشته است.

وی با اشاره به اهمیت وحدت و همبستگی مردم گفت: امروز میدان امام رامسر، میدان انقلاب تهران و میدان سبعین صنعا در یک مسیر قرار دارند.

الشرعی با اشاره به پیشینه روابط ایران و یمن افزود: روابط میان ایرانیان و یمنی‌ها به پیش از اسلام بازمی‌گردد و پس از اسلام نیز استمرار داشته است.

وی با اشاره به شخصیت سلمان فارسی و عمار یاسر ادامه داد: یکی از مخلص‌ترین یاران پیامبر (ص)، سلمان فارسی از ایران و دیگری عمار از یمن بود و این موضوع نیازمند تأمل و تفکر است.

این فعال یمنی همچنین با اشاره به پیوند‌های تاریخی میان مازندران و یمن گفت: باور دارم مازندران و یمن از دیرباز ارتباط داشته‌اند و این روابط تاریخی همچنان در مناسبات امروز نیز قابل مشاهده است.

الشرعی با اشاره به مهاجرت‌های تاریخی میان ایران و یمن اظهار کرد: در یمن روستا‌ها و طوایفی وجود دارند که ریشه ایرانی دارند و امروز از مجاهدان و نیرو‌های فعال این کشور به شمار می‌روند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نماد شمشیر ذوالفقار گفت: شمشیر ذوالفقار دو لبه داشت که یک لبه آن ایران و لبه دیگر آن یمن بود.

در ادامه این مراسم، در حرکتی نمادین، تبر دیار علویان به نمایندگی از مردم مازندران با شمشیر یمنی مبادله شد؛ اقدامی که با استقبال حاضران همراه شد و به‌عنوان نمادی از پیوند و همبستگی مردم دو سرزمین مورد توجه قرار گرفت.

الشرعی در پایان سخنان خود ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم رامسر، بر استمرار پیوند‌های میان مردم ایران و یمن تأکید کرد.