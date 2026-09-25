به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول دارالقرآن بسیج حضرت زهرا (س) بابیان اینکه استفاده ازظرفیت تجمع شبانه برای ترویج فرهنگ قرآن یکی ازاهداف محفل انس باقرآن است گفت:دراین برنامه معنوی که باحضوراقشار مختلف مردم وهمچنین گروه‌های حلقه‌های صالحین برگزارشد، قاریان آیاتی ازکلام نورانی وحی راتلاوت کردند.

هاجرمیرزایی افزود: دراین محفل نورانی داستان‌هایی برگزفته ازآیات قرآن باموضوع حجاب وعفاف روایت ودرادامه نیزمسابقات فرهنگی باحضورحلقه‌های صالحین اجرا شد.