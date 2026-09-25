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محفل انس باقرآن در تجمع شبانه بویین میاندشت با حضور در شور شهروندان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول دارالقرآن بسیج حضرت زهرا (س) بابیان اینکه استفاده ازظرفیت تجمع شبانه برای ترویج فرهنگ قرآن یکی ازاهداف محفل انس باقرآن است گفت:دراین برنامه معنوی که باحضوراقشار مختلف مردم وهمچنین گروههای حلقههای صالحین برگزارشد، قاریان آیاتی ازکلام نورانی وحی راتلاوت کردند.
هاجرمیرزایی افزود: دراین محفل نورانی داستانهایی برگزفته ازآیات قرآن باموضوع حجاب وعفاف روایت ودرادامه نیزمسابقات فرهنگی باحضورحلقههای صالحین اجرا شد.