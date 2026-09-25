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فرمانده سپاه ناحیه صومعهسرا گفت : پیاده روی خانوادگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس باحضور بیش از هزار نفر از قشرهای مختلف مردم به مسافت ۳ کیلومتر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده سپاه ناحیه صومعهسرا گفت : پیاده روی خانوادگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس باحضور بیش از هزار نفر از قشرهای مختلف مردم از مقابل سپاه تا پارک ابریشم صومعهسرا مزار شهدای گمنام به مسافت ۳ کیلومتر برگزار شد.
سرهنگ محمد صدیقی افزود در پایان پیادهروی علاوه بر اجرای برنامههای متنوع ورزشی به ۲۰۰ نفر به قید قرعه جوایز کارت هدیه و دوچرخه اهدا شد.
حاضران با حضور در مزار شهدای گمنام فاتحه قرائت کردند.