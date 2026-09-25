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در نشست رئیس شورای حل اختلاف دادگستری خوزستان با مدیران سمنهای فعال در حوزه صلح و سازش، بر استفاده هدفمند از ظرفیت نهادهای مردمی در جهت پیشگیری از تشدید اختلافات، تقویت گفتوگو و توسعه سازوکارهای اجتماعی حل و فصل اختلافات تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحمید امانتبهبهانی در این نشست با اشاره به ظرفیت گسترده سمنها در ارتباط با بدنه اجتماعی، اظهار کرد: نهادهای مردمی میتوانند در شناسایی زمینههای اختلاف، ایجاد ارتباط میان طرفین و فراهم کردن بستر گفتگو و تفاهم نقش مؤثری داشته باشند و این ظرفیت باید در چارچوبی مشخص و هدفمند در خدمت صلح و سازش قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از اختلافات پیش از ورود به فرآیندهای پیچیده قضایی قابلیت حل و فصل دارند، عنوان داشت: زمانی که افراد مورد اعتماد جامعه، معتمدان محلی، نخبگان، صلحیاران و مجموعههای مردمی در زمان مناسب وارد فرآیند حل اختلاف شوند، میتوان از گسترش بسیاری از منازعات جلوگیری کرد و زمینه اصلاح ذاتالبین را فراهم آورد.
حجت الاسلام و المسلمین امانتبهبهانی درخصوص ضرورت ساماندهی ظرفیت سمنها، بیان داشت: فعالیت اجتماعی در حوزه صلح و سازش نیازمند آموزش، مهارت و شناخت دقیق الزامات این حوزه است. افرادی که از سوی سمنها برای این مأموریت معرفی میشوند باید با اصول گفتگو، میانجیگری، شیوههای حل اختلاف و چارچوب اقدامات سازشی آشنا باشند و معاونت حل اختلاف نیز در این زمینه آماده ارائه آموزشهای تخصصی است.
رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان، ایجاد هیئتهای صلح متشکل از افراد واجد شرایط و استفاده از ظرفیت صلحیاران را از زمینههای همکاری مشترک عنوان کرد و افزود: هدف از این اقدام، فقط افزایش تعداد افراد فعال در حوزه صلح نیست، بلکه باید میان ظرفیتهای اجتماعی و ساختار رسمی صلح و سازش ارتباطی مؤثر و مستمر ایجاد شود تا هر ظرفیت در زمان مناسب و متناسب با موضوع اختلاف به کار گرفته شود.
وی همچنین با اشاره به تفاوت ظرفیتها و اقتضائات اجتماعی در مناطق مختلف خوزستان، تشکیل گروههای منطقهای را مورد توجه قرار داد و افزود: در هر منطقه، افراد مورد اعتماد و اثرگذاری حضور دارند که شناخت مناسبی از مسائل اجتماعی و روابط میان گروههای مختلف دارند. بهرهگیری از این ظرفیت بومی میتواند در حل اختلافات محلی، کاهش تنشها و جلوگیری از گسترش منازعات مؤثر باشد.
حجت الاسلام و المسلمین امانتبهبهانی با بیان اینکه صلح و سازش صرفاً یک اقدام پس از شکلگیری اختلاف نیست، تصریح کرد: باید از ظرفیتهای اجتماعی برای پیشگیری از تشدید اختلاف نیز استفاده کرد. برگزاری نشستهای گفتگومحور، میانجیگری، اصلاح ذاتالبین، ترویج فرهنگ گذشت و استفاده از افراد مورد اعتماد جامعه، بخشی از ظرفیتهایی است که میتواند پیش از تبدیل اختلاف به یک فرآیند طولانی قضایی فعال شود.
وی در ادامه بر استمرار ارتباط میان معاونت حل اختلاف و سمنها تأکید کرد و گفت: این همکاری نباید به یک نشست یا برنامه مقطعی محدود شود، بلکه باید در قالب جلسات مستمر، تبادل تجربه، آموزش، شناسایی ظرفیتهای جدید و طراحی برنامههای مشترک دنبال شود تا یک شبکه فعال و قابل اتکا در حوزه صلح و سازش شکل گیرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به ضرورت توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف، بهرهگیری از میانجیگری، داوری حرفهای و سایر ظرفیتهای قانونی را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: جامعه باید بیش از گذشته با مسیرهای مختلف حل اختلاف آشنا شود و ظرفیتهای تخصصی و مردمی در کنار یکدیگر برای حل مسالمتآمیز اختلافات به کار گرفته شوند.
در ادامه این نشست، نمایندگان سمنهای فعال در حوزه صلح و سازش نیز ضمن ارائه دیدگاهها و تجربیات خود، درباره ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاری با معاونت حل اختلاف، نقش نهادهای مردمی در حل اختلافات و راهکارهای استفاده مؤثرتر از افراد مورد اعتماد جامعه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
حاضران همچنین بر استمرار تعامل، تقویت ارتباط میان سمنهای فعال، شناسایی ظرفیتهای بومی در شهرستانها و برنامهریزی برای اجرای فعالیتهای مشترک در حوزه صلح و سازش تأکید کردند.
بر اساس مباحث مطرحشده در این نشست، توسعه همکاری میان معاونت حل اختلاف و سمنها میتواند زمینه شناسایی و سازماندهی ظرفیتهای اجتماعی، آموزش نیروهای واجد شرایط و شکلگیری گروههای منطقهای صلح را فراهم کند؛ ظرفیتی که هدف آن، نزدیکتر کردن سازوکارهای رسمی حل اختلاف به توان اجتماعی جامعه و فراهم کردن امکان حلوفصل اختلافات از مسیر گفتگو، تفاهم و سازش است.