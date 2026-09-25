به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حازم قاسم، سخنگوی حماس گفت: ناکام ماندن توافق آتش بس و نقشه راه مرتبط با آن به دلیل مخالفت دولت رژیم صهیونیستی با پایبندی به توافق و تشدید تجاوز علیه ساکنان نوار غزه است. ما آماده اجرای نقشه راه غزه برای پایان جنگ هستیم. تمام اقدامات مطلوب تکمیل شده است.

طبق گزارش المیادین، حازم قاسم تاکید کرد: باید تمامی طرف‌ها و در راس آنها دولت آمریکا و شورای صلح غزه برای تسهیل ورود کمیته تکنوکرات به نوار غزه تلاش کنند تا بتواند به وظایف خود در قبال ساکنان عمل کند و باید طبق بند‌های توافق ورود نیرو‌های بین المللی آغاز شود.

تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از زمان آتش بس همچنان ادامه دارد. این رژیم همچنین از زیر بار تعهدات خود درباره نقشه راه غزه شانه خالی کرده است.