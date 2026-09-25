به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون آموزش و پژوهش بنیاد مهدویت کشور در تجمع شبانه بندرعباسی‌ها در بوستان غدیر گفت: ایران اسلامی بستر ساز ظهور امام زمان (عج) است و این مهم را با بیش از دویست شب حضور در خیابان‌ها به جهانیان ثابت کرده است.

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حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا نصوری افزود: مردم ولایت پذیر با حضور پر رنگ در خیابان‌ها خود را برای ظهور حضرت مهدی (عج) آماده می‌کنند.

وی گفت: دشمن با طرح نقشه‌های شیطانی در صدد شکل نگرفتن جامعه مهدوی در ایران اسلامی بود، اما این مهم با میدان داری و ولایت پذیری مردم با بصیرت ایران اسلامی محقق نشد.