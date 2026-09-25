به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: شامگاه پنجشنبه دوم مهرماه، تصادف زنجیره‌ای میان ۲ دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه پژو ۲۰۶ و یک وانت پیکان در اتوبان ذوب‌آهن، مسیر منتهی به اصفهان، مقابل یزدآباد به مرکز اورژانس گزارش شد.

عباس عابدی افزود: این حادثه ساعت ۱۹ و ۲۱ دقیقه رخ داد و بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد.

وی با بیان اینکه در این حادثه ۲ نوجوان پسر حدود ۱۶ ساله جان خود را از دست دادند، گفت: یک نوجوان پسر ۱۶ ساله نیز مصدوم شد که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان شفا کلیشاد انتقال یافت.