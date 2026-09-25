همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، یادواره شهدای روستای «دیکین» از توابع بخش الموت شرقی قزوین برگزار و مسجد نوساز این روستا با مشارکت خیرین و مردم به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مردم قدرشناس منطقه و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، یاد و خاطره ۴ شهید والامقام، جانبازان و ایثارگران روستای دیکین گرامی داشته شد و برنامه‌هایی نظیر مدیحه‌سرایی و اجرای سرود‌های حماسی توسط دانش‌آموزان روستای آتان به اجرا درآمد.

سردار رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین، در این یادواره با اشاره به دستاورد‌های فرزندان ایران اسلامی در عرصه‌های دفاعی و منطقه‌ای گفت: امروز نیرو‌های مسلح و فرزندان این مرزوبوم در تمامی جبهه‌ها بر توان دشمنان غلبه کرده‌اند، به‌گونه‌ای که دشمن دیگر توان رویارویی در برابر اراده و اقتدار ملت ایران را ندارد و به حول و قوه الهی پاسخ قاطعی به اقدامات خصمانه سران دشمن داده خواهد شد.

همچنین لطف‌الله سیاهکلی‌مرادی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، با تجلیل از ولایتمداری و اخلاص مردم الموت اظهار داشت: ثمره خون پاک شهدا، استیصال دشمنان در برابر ملت همیشه در صحنه است؛ مواضع مقتدرانه جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی و دفاع شجاعانه از حقوق حقه مردم، نشان‌دهنده حقانیت و عزت نظام اسلامی در جهان است.

در بخش دیگری از این مراسم، مسجد روستای دیکین با زیربنای ۸۰۰ مترمربع در دو طبقه (در زمینی به مساحت ۵۵۰ مترمربع) با اعتباری بالغ بر ۵.۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. این پروژه با همت اهالی و مشارکت پرشور خیرین منطقه از جمله کمک یک میلیارد تومانی خیر داود لزگی، سهم ۳۰۰ میلیون تومانی ورثه مرحوم علیجان غفوری و ۵۰۰ میلیون تومانی هیئت جوانان تکمیل شده است.