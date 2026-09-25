به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در پی سخنرانی مقتدرانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل منتشر شد.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سخنان عزتمندانه، صریح و مقتدرانه رئیس‌جمهور محترم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پژواک صدای ملتی بزرگ و ریشه‌دار بود که استقلال، عزت و کرامت خود را با هیچ فشار و تحمیلی معامله نمی‌کند؛ این سخنرانی، روایت روشن ایران مقتدر و صلح‌طلبی بود که در برابر زورگویی، تهدید و تجاوز، استوار و تسلیم‌ناپذیر می‌ایستد.

جناب آقای پزشکیان با حضوری شایسته در عالی‌ترین تریبون بین‌المللی، مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را با زبانی روشن و استدلالی قوی بیان کرد و بر حقوق مسلم ملت ایران، استقلال، تمامیت ارضی، عدالت، حاکمیت قانون و صلح عادلانه تأکید ورزید؛ این بیان صریح، تصویر ملتی را به جهانیان عرضه کرد که رنج تحریم و تروریسم را تجربه کرده، اما از مسیر عزت و استقلال خود عقب‌نشینی نکرده است.

آنچه در این تریبون جهانی طنین‌انداز شد، صدای ایران بود؛ صدای مردمی که در لحظات حساس تاریخی، با وحدت و ایستادگی از میهن خود صیانت کرده‌اند و امروز نیز اقتدار ملی را در کنار دیپلماسی عزتمندانه و گفت‌وگوی مبتنی بر احترام متقابل دنبال می‌کنند.

اینجانب از طرف مردم شریف و شهیدپرور آذربایجان‌غربی، ضمن قدردانی از مواضع شجاعانه، مدبرانه و عزتمندانه رئیس‌جمهور محترم، تأکید می‌کنم که انسجام ملی، همدلی و وفاق، پشتوانه بزرگ ایران در مسیر صیانت از منافع ملی است؛ امروز بیش از هر زمان، ایران به هم‌صدایی همه ایرانیان برای ساختن آینده‌ای مقتدر، امن و سربلند نیازمند است؛ آینده‌ای که در آن عزت ایران اسلامی، خط قرمز تصمیم‌هاست.

رضا رحمانی

استاندار آذربایجان‌غربی