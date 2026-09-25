استاندار آذربایجان‌غربی در نشست فعالان اقتصادی بوکان با اشاره به ظرفیت گسترده اراضی استان، بر تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به زیرساخت‌ها و حمایت از طرح‌های تولیدی تأکید کرد.

آذربایجان‌غربی به دنبال جبران فاصله ظرفیت‌ها و شاخص‌های توسعه

آذربایجان‌غربی به دنبال جبران فاصله ظرفیت‌ها و شاخص‌های توسعه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نشست معتمدین، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران شهرستان بوکان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان، مهم‌ترین مسائل و موانع پیش روی فعالان اقتصادی و راهکار‌های تقویت روند سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در بوکان مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی برای شتاب‌بخشی به روند توسعه و رونق تولید در شهرستان تأکید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله زمین، برق، گاز، آب و اینترنت در نقاط مختلف استان فراهم شده و از این نظر مانعی برای سرمایه‌گذاری واقعی وجود ندارد.

رضا رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه زمین، افزود: کمتر از نیم درصد عرصه‌های منابع طبیعی استان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و بنابراین نبود زمین نمی‌تواند توجیه قابل قبولی برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری باشد.

وی همچنین با بیان اینکه تولید برق استان در حال حاضر بیش از میزان مصرف است، خاطرنشان کرد: با اجرای طرح‌های جدید، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان تا پایان سال همچنان در مسیر افزایش خواهد بود.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه استان از نظر منابع خدادادی و موقعیت جغرافیایی در جمع پنج استان برتر کشور قرار دارد، افزود: پایین بودن شاخص‌های توسعه و برخورداری با ظرفیت‌های واقعی استان همخوانی ندارد و باید این فاصله جبران شود.

رحمانی در پایان با تأکید بر تغییر نگاه مدیران به سرمایه‌گذاری و حمایت همه دستگاه‌ها از فعالان اقتصادی، اضافه کرد: برای ارتقای شاخص‌های برخورداری استان، نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و تحقق این هدف، همراهی همه دستگاه‌ها با سرمایه‌گذاران را می‌طلبد.