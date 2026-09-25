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معاون امور آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور از ارائه تسهیلات ویژه برای برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی کشوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالرضا سیاره در حاشیه برگزاری سی و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: هزار و ۱۷۶ نفر در این دوره از المپیاد علمی دانشجویی کشوری شرکت کردهاند که این افراد منتخب شرکت کنندگان در مرحله متمرکز و غیرمتمرکز هستند که در آزمونهای روزهای ۲۵ و ۲۶ تیر و ۲ مرداد شرکت کردند.
وی افزود: پس از برگزاری رقابت در ۲۳ رشته در هر رشته ۱۵ نفر برگزیده معرفی خواهند شد که براساس آیین نامه پذیرش دانشجوی استعداد درخشان، با معرفی نامهای که از سوی سازمان سنجش دریافت میکنند این افراد میتوانند بدون آزمون وارد مقطع کارشناسی ارشد شوند.
سیاره درباره تسهیلات ویژه برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی یادآور شد: براساس مصوبه بنیاد ملی نخبگان، پذیرفته شدگان میتوانند از تسهیلات آیین نامه حمایت از نخبگان استفاده کنند.
معاون سازمان سنجش درباره اضافه شدن رشتههای جدید به مجموعه رشتههای المپیادی گفت: حدود ۳ رشته معرفی شده است که پس از بررسی در کمیته رشتههای المپیاد و بررسی میزان هیئت علمی آنها در دانشگاهها و همچنین به حدنصاب رسیدن دانشجویان متقاضی رشته به مجموعه المپیادیها اضافه خواهند شد.