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سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و چو هیون وزیر امور خارجه جمهوری کره، در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ در این دیدار، درباره روابط دوجانبه تهران-سئول و راههای تقویت مناسبات و همکاریها تبادل نظر شد. طرفین همچنین راجع به تحولات منطقه غرب آسیا و نیز شبه جزیره کره بحث و گفتوگو کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر اهمیت رویکرد مسئولانه و واقعبینانه همه کشورها و پرهیز از هر کنشی که میتواند در راستای تحرکات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا در منطقه تلقی شود تاکید کرد.
در این دیدار یادداشت تفاهم انتقال محکومین بین دو کشور نیز به امضای دو وزیر رسید.