به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حسن شاهوارپور با صدور پیامی از حضور باشکوه و پرشور مردم در رزمایش ۱۰۰ هزار نفری «جانفدایان استان خوزستان » قدردانی کرد.

متن پیام به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مردم شریف، بصیر و غیرتمند استان خوزستان؛

ضمن گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و نام شهدا و امام شهدا و رهبر مجاهد شهید ،

حضور باشکوه و پرشور شما ملت مبعوث شده در رزمایش ۱۰۰ هزار نفری «جانفدایان استان خوزستان » در دوم مهرماه، جلوه‌ای ماندگار از همدلی، انسجام اجتماعی و همراهی مردم با مجموعه‌های خدمتگزار و مدافع امنیت کشور بود.

این حضور ارزشمند، نشان داد که مردم خوزستان همچنان با روحیه‌ای استوار، مسئولانه و آگاهانه در صحنه‌های مهم اجتماعی حضور دارند و در کنار نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی، در مسیر حفظ آرامش، امنیت و اقتدار کشور نقش‌آفرینی می‌کنند و دسیسه‌های دشمن را نقش بر آب می‌کنند.

دشمن امریکایی صهیونیستی باید بداند این مردم پرشور و با بصیرت با لبیک به فرمانده معظم کل قوا ، یاوه گویی‌ها و دست‌درازی به میهن عزیز ایرانی اسلامی را قطع میکنند و برای این کشور جانفدایی می‌کنند.

بدین‌وسیله صمیمانه از نماینده محترم ولی‌فقیه در استان خوزستان ، استانداری خوزستان، فرمانده هان محترم ارتش و فراجا استان خوزستان ،نمایندگان محترم مردم درمجلس شورای اسلامی،نمایندگان محترم مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری،مقامات محترم قضایی و دادگستری،شورای تامین استان،اداه کل اطلاعات استان ، فرمانده مرزبانی استان ،پیشکسوتان و فرماندهان دوران دفاع مقدس ،فرمانداری های استان ،دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و مجموعه‌های خدماتی و پشتیبانی، گروه‌های مردمی و جهادی، صداو سیمای استان خوزستان ،اصحاب محترم رسانه ،اقشار مختلف وبسیجیان جان برکف و جان فداو تمامی عزیزانی که در طراحی، سازماندهی و برگزاری این رزمایش همکاری و حمایت کردند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

همچنین مراتب سپاس و قدردانی خود را از خانواده محترم شهدا و خانواده‌های محترم جانفدا و آحاد مردم عزیز اهواز که با حضور مسئولانه و پرشور خود در هوای گرم و شرجی اهواز و شهرستان های استان بر غنای این برنامه افزودند، اعلام می‌دارم.

بی‌تردید انسجام، همدلی و هوشیاری مردم، سرمایه‌ای بزرگ برای حفظ امنیت و آرامش جامعه است و تجربه‌های این‌چنینی نشان می‌دهد که هرگاه مردم و مسئولان در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های ملی و مردمی، از آزمون‌های دشوار با سربلندی عبور کرد.

امید است با تداوم این همدلی و همکاری، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های ملی و اجتماعی و تقویت بیش از پیش امنیت، آرامش و سرمایه اجتماعی در استان خوزستان باشیم.

از حضور تک‌تک شما مردم عزیز صمیمانه سپاسگزارم.

سردار حسن شاهوارپور؛ فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) خوزستان