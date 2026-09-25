بررسی سوال نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی از وزیر راه و شهرسازی و همچنین ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی در دستور کار هفته آتی نمایندگان قرار گرفت.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو در روز‌های یکشنبه و سه‌شنبه (۵ و ۷ مهرماه) به صورت وبیناری برگزار خواهد شد و بررسی طرح‌ها و لوایح و همچنین رسیدگی به سوال عبدالجلال ایری از فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

بررسی گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و صنایع و معادن به ترتیب در مورد سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب و کار‌های آسیب‌دیده از جنگ آمریکایی صهیونیستی با تاکید بر ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال، بودجه‌های سنواتی و قانون تامین مالی و بازسازی، جبران خسارات و بازگشت به تولید واحد‌های تولیدی آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی و ارزیابی روند بازیابی و تقویت توان تولیدی بخش‌های صنعت، معدن، پتروشیمی و کسب و کار‌های اینترنتی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

در هفته آینده ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور و گزارش همین کمیسیون درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در دستور کار قرار دارد.

علاوه بر این، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

بررسی لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشرشده و گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی از دیگر مواردی است که برای بررسی در صحن مجلس پیش‌بینی شده است.

رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت‌نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی پهنه کار و گزارش این کمیسیون درباره لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه شناسایی فعالان اقتصادی مجاز، قرار است در صحن مجلس بررسی شود.