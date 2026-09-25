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شرحی بر گفتار "علامه حسن زاده آملی"

شرح و بازخوانی کتابی از گفتارهای علامه حسن زاده آملی همزمان با سالگرد درگذشت این استاد فقید وارد بازار نشر شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳- ۰۹:۴۸
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برچسب ها: حسن زاده آملی ، علامه حسن زاده آملی
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