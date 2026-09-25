به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نظامیان اشغالگر به شهرک‌های مسلیه، بیتا، قباطیه و روستای عوریف در جنوب جنین یورش برده‌اند.

نظامیان رژیم صهیونیستی در یورش به شهرک مسلیه سه جوان فلسطینی و در شهرک بیتا یک شهروند دیگر را بازداشت کرده‌اند.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین در شهرک قباطیه پس از یورش و بازرسی شماری از منازل، یک منزل متعلق به شهروندان فلسطینی را اشغال و تبدیل به مقر نظامی کرده‌اند.