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منابع خبری گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطقی از شمال کرانه باختری رود اردن یورش بردهاند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نظامیان اشغالگر به شهرکهای مسلیه، بیتا، قباطیه و روستای عوریف در جنوب جنین یورش بردهاند.
نظامیان رژیم صهیونیستی در یورش به شهرک مسلیه سه جوان فلسطینی و در شهرک بیتا یک شهروند دیگر را بازداشت کردهاند.
نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین در شهرک قباطیه پس از یورش و بازرسی شماری از منازل، یک منزل متعلق به شهروندان فلسطینی را اشغال و تبدیل به مقر نظامی کردهاند.