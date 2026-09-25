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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۳ مهر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای فرانسه
فرانس انفو
در پی افزایش بی سابقه بهای سوخت و کمبودها، تعطیلی جایگاههای مستقل سوخت در فرانسه سرعت گرفت
لوفیگارو
مکرون احتمال کاهش مالیات بر سوخت را در صورت تداوم افزایش قیمتها رد نمیکند
امارات همه پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایران را به مدت نامعلوم تعلیق کرد
فرانس انفو
همه اتحادیههای کاری در فرانسه، در اعتراض به مشکلات اقتصادی سه شنبه آینده تظاهرات برپا میکنند. آنان میگویند در بودجه آینده، مشکلات آنها نادیده گرفته شده است. این برنامه ۱۰ اتحادیه مهم کاری، از ۲۰۱۸ تاکنون بی سابقه است
ب افام
رئیس حزب چپ فرانسه تسخیرناپذیر و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ اعلام کرد فرانسه هرگز نباید درگیر جنگ در غرب آسیا شود. ژان لوک ملانشون اعزام نظامیان فرانسه به عربستان را برای حفاظت از پایانه صادرات نفتی این کشور در دریای سرخ، بدون نظرخواهی از مجلس رد کرد
اکسپرس
مجلس ایتالیا تصویب کرد: قانون برگشت دوباره به انرژی اتمی پس از ۴۰ سال
لوموند
سفر ۴ روزه پاپ به فرانسه؛ این سفر ۲۷ میلیون یورویی، تحت تدابیر شدید امنیتی انجام میشود
مهمترین عناوین روزنامههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
یک عامل هوش مصنوعی به پورتال دادههای سلامت دولت استرالیا نفوذ کرد؛ آیا کسی پاسخگو خواهد بود؟
ایران تهدید کرد که در صورت حمله مجدد آمریکا، دامنه جنگ را به اقیانوس هند گسترش خواهد داد
قیمت نفت با افزایش حدود ۳ درصدی بسته شد؛ حمله حوثیها به عربستان سعودی نگرانیها درباره عرضه را تشدید کرد
بانکوک پست
بررسی احتمال ذخیرهسازی بیشتر برنج در پی بالا بودن قیمتها
تایلند به دنبال جذب ۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در حوزه نیمهرسانا تا سال ۲۰۵۰ است
تأیید ۸ مورد اقدام به خودکشی در ناو هواپیمابر آمریکایی
تمپو اندونزی
اندونزی قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ طرح آموزش رایگان را محقق کند
مجمع عمومی سازمان ملل: محمود عباس خواستار حق تعیین سرنوشت برای فلسطینیان شد
مالایی میل
مالزی و چین درباره طرح پیشنهادی برای امتداد خط راهآهن ساحل شرقی به توافق رسیدهاند
نخستوزیر انور: سفر به چین، سرمایهگذاریهای بالقوه به ارزش تقریبی ۶.۸ میلیارد دلار در بخشهای فناوری پیشرفته به همراه داشت
اج مالزی
تو لام، رهبر ویتنام، از مذاکرات مثبت با آمریکا درباره توافق تجاری خبر داد
آنتارا نیوز
ارزش بازار حلال اندونزی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به ۳۲۶ میلیارد دلار میرسد
فری مالزیا تودی
مالزی تعهد یک میلیون دلاری خود به آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی را تمدید کرد
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
حریت
تحقیقات درباره صندوقهای سرمایهگذاری ادامه دارد؛ میلیونها لیر از حسابهای مرتبط با پرونده مسدود شد.
در جریان تحقیقات، انتقال خودروهای لوکس با مبالغ غیرعادی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
تحولات جدید پرونده مالی و اقدامات قضایی، از محورهای اصلی اخبار امروز است.
صباح
سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل با اعتراض و خروج شماری از هیئتها از سالن همراه شد.
تحولات دیپلماتیک و واکنش کشورها به جنگ غزه در صدر اخبار خارجی قرار دارد.
تحولات روابط بینالمللی و مواضع آمریکا و چین نیز مورد توجه رسانههاست.
ملیت
سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل و واکنشهای گسترده به آن در صدر اخبار قرار گرفت.
واکنش ترکیه به تحولات منطقه و جنگ غزه از مهمترین موضوعات خبری امروز است.
تحولات سیاسی داخلی ترکیه نیز در کانون توجه قرار دارد.
سوزجو
در پرونده صندوقهای سرمایهگذاری، ۸ نفر بازداشت و ۲ نفر تحت کنترل قضایی قرار گرفتند.
یک شرکت بزرگ قهوه اعلام کرد ۲۵۰ شعبه خود را تعطیل میکند.
ادعای جدید درباره درآمدهای مرتبط با صندوقها، فضای سیاسی و اقتصادی ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است.
جمهوریت
بحث درباره احتمال انتقال یکی از نمایندگان حزب «ینی» به CHP مطرح شد و این نماینده به این ادعا واکنش نشان داد.
یک شرکت بزرگ قهوه از تصمیم خود برای تعطیلی ۲۵۰ شعبه خبر داد.
در یک حادثه رانندگی، سه خودرو با یکدیگر برخورد کردند و ۱۵ نفر زخمی شدند.
ینی شفق
در پرونده اخذ تابعیت جعلی، ۲۶ مظنون بازداشت و روانه زندان شدند.
اردوغان درباره پرونده صندوقهای سرمایهگذاری تأکید کرد هر فردی که مسئول باشد باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل با اعتراض و خالی شدن بخشهایی از سالن همراه شد.
ترکیه
سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل با اعتراض گسترده هیئتهای حاضر مواجه شد.
در پرونده صندوقهای سرمایهگذاری، دو جت خصوصی و یک قایق تفریحی توقیف شدند.
اردوغان پس از بازگشت از آمریکا درباره F-۳۵، تنگه هرمز، اسرائیل و عراق مواضع جدیدی مطرح کرد.
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
مترو
نخستین خردهفروشی بر پایه فناوری تشخیص چهره در بریتانیا، در یک کافی شاپ در لندن آغاز به کار کرد.
آیپیپر
تکمیل ظرفیت و ازدحام بیش از حد در بخشهای اورژانس بریتانیا، با مرگ هفتگی بیش از پانصد بیمار در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی مرتبط دانسته شده است.
فایننشال تایمز
شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در جریان سفر رسمی خود به آمریکا تاکید کرد دو کشور باید از ورود به هرگونه «مناقشه و درگیری» اجتناب کنند.
دیلی تلگراف
یک نهاد نظارتی اعلام کرد «سِر رانالف فاینس»، کاشف و نویسنده سرشناس انگلیسی، به صورت «غیرقانونی از آزادی سلب شده بود».
دیلی استار
«اندی کارول»، مهاجم سابق لیگ برتر انگلیس و مالک مشترک باشگاه داگنماند ردبریج، فاش کرد در سال ۲۰۲۱ مورد تعرض جنسی قرار گرفته است.
دیلی اکسپرس
تصویر صفحه نخست این روزنامه مردی را نشان میدهد که کودکی را در دریا رها میکند تا نجات داده شود و خود سوار بر قایق عبوری از کانال مانش میشود.
گاردین
در پی عجز سیستم بهداشت و درمان بریتانیا (NHS) در پاسخگویی به «تقاضای فزاینده»، نوبت انتظار برای ارزیابی و تشخیص اوتیسم دستکم به دو سال رسیده است.
سان
پس از جنجالهای کتاب برادر پرنسس دیانا، پیشنهادی «هفت رقمی» برای نگارش کتاب زندگینامه به «سارا فرگوسن»، همسر سابق اندرو موندباتن-ویندسور، ارائه شده است.
دیلی میرور
اندی کارول، مهاجم سابق تیم ملی انگلستان، در کتاب جدید خود افشا کرد که در خانه شخصیاش از سوی یک «چهره سرشناس» مورد تعرض جنسی قرار گرفته است.
دیلی میل
آمار مهاجرانی که از زمان روی کار آمدن دولت حزب کارگر در ژوئیه ۲۰۲۴ با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدهاند، از کل جمعیت ارتش بریتانیا فراتر رفته است.
تایمز
سِر مارک رولی، رئیس پلیس لندن (متروپولیتن)، در پی آزادی مشروط یک متهم به آزار جنسی کودکان در آپارتمانی مشرف به زمین بازی کودکان، از سیستم دادگستری و قضایی کشور به شدت انتقاد کرد.
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
راسیسکایا گازتا
در اولیانوفسک، بر اثر حمله پهپادی، یک واحد صنعتی و چند خانه آسیب دیدند.
در ورونژ، بر اثر حمله گسترده نیروهای مسلح اوکراین، چهار نفر زخمی شدند.
ترکمنستان به دلیل تحریمهای آمریکا از ورود هواپیمای یک شرکت هواپیمایی ایرانی جلوگیری کرد.
وزگلیاد
قیمت گاز در بورسهای اروپا به ۸۵۵ دلار کاهش یافت.
نیروهای روسیه به محلهای مونتاژ پهپادها و انبارهای اوکراین حمله کردند.
پالایشگاه نفت نووشاختینسک پس از حمله پهپادی فعالیت خود را متوقف کرد.
ایزوستیا
پدافند هوایی روسیه طی شب ۵۹۲ پهپاد اوکراینی را بر فراز خاک روسیه منهدم کرد.
یک واحد تولید فرآوردههای نفتی در پی حمله پهپادی به منطقه روستوف آسیب دید.
شی جینپینگ مذاکرات با ترامپ را صمیمانه و عمیق توصیف کرد.
کامرسانت
شرکتهای هواپیمایی آمریکا با پیشنهاد شی جینپینگ برای افزایش تعداد پروازها از چین مخالفت کردند.
نزاویسیمایا گازتا
مقامات چین قصد دارند طی پنج سال آینده از ۱۰۰ هزار جوان آمریکایی برای تحصیل در این کشور دعوت کنند.
شی جینپینگ: روابط چین و آمریکا وارد مرحله تاریخی جدیدی شده است.
اسرائیل و کشورهای عربی برای نخستین بار طی سه سال گذشته درباره پیمان ابراهیم دیدار کردند.
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
رروزنامه اکسپرس
عربستان، پاکستان و ترکیه برای بررسی حملات اخیر حوثیها به عربستان نشست اضطراری فرماندهان نظامی سه کشور را برگزار میکنند
مسعود پزشکیان: توافق اسلام آباد همچنان کاملا برای ایران قابل قبول است
وزیر دفاع پاکستان: امکان پیوستن کشورهای اسلامی دیگر به توافق دفاعی مکه وجود دارد
پاکستان: تلاش طالبان افغانستان برای حمله در منطقه گلستان در مرز دو کشور را ناکام گذاشتیم
آج نیوز
خروج گسترده دیپلماتها از نشست مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی نتانیاهو
رئیس جمهور چین از ایران و آمریکا خواست به توافق اسلام آباد بازگردند
اختلافات در حزب تحریک انصاف بر سر برگزاری راهپیمایی ۲۷ سپتامبر افزایش یافت
محمود عباس: جامعه جهانی تا چه زمانی در برابر کشتار فلسطینیان به دست رژیم صهیونیستی سکوت خواهد کرد
وال استریت ژورنال: چین در سال ۲۰۲۶ محمولههای قطعات موشکی و پهپادی به ایران ارسال کرده است
هم نیوز
رئیس حزب تحریک انصاف: راهپیمایی به سمت اسلام آباد مسالمت آمیز خواهد بود و تغییری در برنامه ایجاد نشده است
رئیس مجلس مالدیو با فرمانده ارتش پاکستان درباره امنیت منطقه و همکاری دوجانبه گفتوگو کرد
۸ تروریست در عملیات اطلاعاتی نیروهای امنیتی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند
عطاالله تارر: در صورت استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان، پاسخ قاطع داده خواهد شد
امارات پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایران را تا اطلاع بعدی تعلیق کرد
ترکمنستان از ورود یک هواپیمای ایرانی به حریم هوایی خود جلوگیری کرد
مهمترین عناوین روزنامههای چین
شینهوا
سفررئیس جمهور چین به آمریکا
شی جینپینگ از آمریکا و ایران خواست هرچه سریعتر به مسیر مذاکرات بازگردند.
چین تقریباً سهپنجم رباتهای صنعتی جهان را در سال ۲۰۲۵ نصب کرده است.
کلمبیا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد.
صدها میلیون چینی در آستانه تعطیلات ملی و جشن نیمه پاییز راهی جادهها، قطارها و هواپیماها میشوند.
چاینا دیلی
شی جینپینگ خواستار حرکت روابط چین و آمریکا در مسیر باثبات شد.
چین و آمریکا در مذاکرات اقتصادی و تجاری بر سر چند موضوع کلیدی به توافق رسیدند.
کارخانههای چینی به سمت تولید مبتنی بر ربات حرکت میکنند.
چین در سال ۲۰۲۵، ۵۹ درصد کل رباتهای صنعتی نصبشده جهان را به خود اختصاص داده است.
بریتانیا ۱۲ اثر و شیء تاریخی بازگرداندهشده را به چین تحویل داد.
گلوبال تایمز
شی: آماده همکاری با ترامپ برای هدایت روابط چین و آمریکا در مسیر باثبات هستم.
شی در ضیافت استقبال ترامپ در کاخ سفید شرکت کرد.
بانوان اول چین و آمریکا از موزه ملی هنرهای آسیایی در واشنگتن بازدید کردند.
آمریکا تلاش میکند چین را در حمله ایران به پایگاه آمریکا در اردن مرتبط کند؛ کارشناس چینی ادعاها را فاقد پشتوانه میداند.
شی جینپینگ: آمریکا باید مسئله تایوان را با احتیاط مدیریت کند.
سیجیتیان
شی جینپینگ از آمریکا و ایران خواست مسائل خود را از طریق مذاکره حل کنند.
وزیر خارجه ایران: طرح پیشنهادی تهران به آمریکا در نهایت به بازگشایی تنگه هرمز منجر خواهد شد.
رئیسجمهور ایران به فاکسنیوز: ایران همچنان خواهان رسیدن به توافق با واشنگتن است.
سنای آمریکا قطعنامه محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ با ایران را رد کرد.
گزارشها: کلمبیا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد.
شی جینپینگ: آماده همکاری با ترامپ برای هدایت روابط چین و آمریکا در مسیر باثبات هستم.
روزنامه مردم
شی جینپینگ خواستار تبدیل چشمانداز جدید روابط چین و آمریکا به اقدام عملی شد.
نخستین کشتی تجاری خارجی از طریق کانال پینگلو چین به ویتنام رسید.
شی جینپینگ: چین و آمریکا باید شریک باشند، نه رقیب.
چین با برداشت پایدار کود و استفاده از فناوری هوشمند، امنیت تولید محصولات کشاورزی را تقویت میکند.
جوانان چین از میراث راهپیمایی طولانی ارتش سرخ الهام میگیرند.