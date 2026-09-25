کارشناس هواشناسی مازندران : آسمان استان از امروز جمعه تا یکشنبه با افزایش ابر، کاهش تدریجی دما و بارش‌های پراکنده باران پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان از امروز جمعه تا یکشنبه با افزایش ابر ،کاهش تدریجی دما و بارش‌های پراکنده باران پیش بینی می شود.

فرجی با اشاره به اینکه طی این مدت مقدار بارش‌ها قابل توجه نیست افزود: دوشنبه به طور موقت از شدت ناپایداری‌ها کاسته و از عصر سه شنبه سامانه بارشی دیگر وارد استان می‌شود.

به گفته وی دریا امروز مواج است و تمامی فعالیت دریایی ممنوع می‌باشد.