رزمایش «جان‌فدا» برای نمایش اقتدار، اتحاد و اعلام آمادگی مردم برای دفاع از وطن، در نقاط مختلف استان کرمان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، دراجتماع شهر کرمان در میدان آزادی به سمت بلوار جمهوری اسلامی گروه‌هایی از جمله بانوان، ورزشکاران، رزمی‌کاران، عشایر، جوانان، دانش‌آموزان دختر و پسر و جمعی از مسئولان استانی و کشوری در آن حضور دارند.

میدان آزادی کرمان امروز میزبان جمعی از شهروندانی است که از نقاط مختلف شهر برای شرکت در رزمایش گردهم آمده‌اند؛ حضور نسل‌های گوناگون و گروه‌های مختلف اجتماعی، از کودکان و دانش‌آموزان تا بانوان، ورزشکاران و عشایر، از ویژگی‌های این اجتماع است.

بانوان نیز حضور چشمگیری در این مراسم دارند؛ شماری از آنان همراه کودکان خود به میدان آمده‌اند و در بین جمعیت، بانوان کفن‌پوش نیز دیده می‌شوند.

دختران و پسران دانش‌آموز با لباس مدرسه در این اجتماع حضور یافته‌اند. حضور آنان در کنار خانواده‌ها و دیگرقشرهای مردم، یادآور نام و خاطره شهدای دانش‌آموز است.