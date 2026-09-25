فرمانده سپاه قدس گیلان:
خدمترسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نمیشود
سردار دامغانی گفت : انقلاب اسلامی هم مردمی و هم الهی بود و در دوران دفاع مقدس با جنگ تمامعیار بلوک شرق و غرب و نظام سلطه روبهرو شد، اما با ایستادگی مردم، پیروز شد.
خدمترسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نمیشود خدمترسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نمیشود خدمترسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نمیشود خدمترسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نمیشود خدمترسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نمیشود خدمترسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نمیشود خدمترسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نمیشود خدمترسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نمیشود خدمترسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نمیشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده سپاه قدس گیلان در آیین افتتاح طرح های راه روستایی بسیج سازندگی سپاه در روستای زرگوش، از توابع دهستان لاتلیل بخش اطاقور شهرستان لنگرود، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: انقلاب اسلامی هم مردمی و هم الهی بود و در دوران دفاع مقدس با جنگ تمامعیار بلوک شرق و غرب و نظام سلطه روبهرو شد، اما با ایستادگی مردم، بهویژه مردم محروم و کمبرخوردار، پیروز و تثبیت شد.
سردار دامغانی با تأکید بر اینکه صاحب اصلی کشور و انقلاب مردم هستند، افزود: مسئولان باید با تکیه بر مردم برای رفع مشکلات و پیشبرد امور کشور تلاش کنند. دغدغه مردم، دغدغه مسئولان خدمتگزار است و هدف ما تنها خدمترسانی و حل مسائل مردم است.
وی گفت: با الگو گرفتن از سیره شهدا، خدمت به مردم را وظیفه اصلی خود میدانیم و در کنار آنان برای تأمین امنیت و رفع محرومیتها تلاش میکنیم.
فرمانده سپاه قدس گیلان با قدردانی از همکاری مسئولان شهرستان لنگرود گفت: این همافزایی در خدمترسانی، محرومیتزدایی و رفع مشکلات مناطق روستایی مؤثر بوده است
سردار دامغانی افزود:در این مرحله، مشکلات راه روستاهای زرگوش، چنگول، لیارود، چالدشت، آغوذچال و سرلیل برطرف شده و سپاه و بسیج با همکاری دستگاههای خدمترسان برای حل سایر مشکلات این مناطق تلاش خواهند کرد.