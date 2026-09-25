فراخوان ثبت نام در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در خراسان جنوبی
دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی از فعالان استان برای حضور در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون مدیر کل مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی گفت: شناسایی تجربه های موفق، حمایت از اقدامات اثرگذار و تقویت مشارکت عمومی در حوزه خانواده و جوانی جمعیت هدف این رویداد است.
فولادی افزود: چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت در۷ بخش شامل رسانه ها، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانوادهها برگزار خواهد شد و فعالان هر بخش میتوانند دستاوردها و مستندات عملکرد خود را ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه علاقهمندان تا پنجم مهر برای ثبت نام مهلت دارند، گفت: افراد میتوانند دستاوردها و مستندات عملکرد خود را به ستاد ملی جمعیت به نشانی smj.iripo.ir ارسال کنند.