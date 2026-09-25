مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی گفت: شناسایی تجربه‌ های موفق، حمایت از اقدامات اثرگذار و تقویت مشارکت عمومی در حوزه خانواده و جوانی جمعیت هدف این رویداد است.

فولادی افزود: چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت در۷ بخش شامل رسانه‌ ها، سازمان‌های مردم ‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانواده‌ها برگزار خواهد شد و فعالان هر بخش می‌توانند دستاوردها و مستندات عملکرد خود را ارائه کنند.