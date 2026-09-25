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منابع خبری در پاکستان از ادامه تنشها در مرز مشترک این کشور با افغانستان و ناکام ماندن تلاش برای ورود نیروهای طالبان افغانستان به محدوده مرزی خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ سایت خبری «آج نیوز» نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند: تلاش برای انجام حمله از سمت افغانستان در منطقه مرزی «گلستان» با واکنش به موقع نیروهای پاکستانی ناکام ماند و در جریان درگیری، شماری از نیروهای طالبان افغانستان کشته شدند.
منابع امنیتی پاکستان مدعی شدند: نیروهای طالبان تلاش کردند وارد محدوده خاک پاکستان شوند که نیروهای امنیتی با اجرای عملیات متقابل، این اقدام را متوقف کردند.
به گفته این منابع، درگیری و تبادل آتش میان نیروهای پاکستانی و طالبان افغانستان همچنان به صورت مقطعی ادامه دارد و نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق مرزی در حالت آماده باش کامل قرار گرفتهاند.
«آج نیوز» به نقل از منابع امنیتی افزود: نیروهای پاکستانی برای مقابله با هرگونه تلاش برای نفوذ از خاک افغانستان آمادگی کامل دارند و هرگونه اقدام در این زمینه را با واکنش فوری و موثر پاسخ خواهند داد.
این حادثه در شرایطی رخ داده است که طی روزهای اخیر بر تنشها در امتداد مرز پاکستان و افغانستان افزوده شده است.
بر اساس گزارش منابع امنیتی پاکستان در ۲۳ سپتامبر هشت پهپاد که از سمت افغانستان وارد حریم هوایی پاکستان شده بودند، رهگیری و سرنگون شدند. چهار فروند از این پهپادها در مناطق نزدیک گذرگاه طورخم و چهار فروند دیگر در مناطق کوهستانی نزدیک کوهات سرنگون شدند.