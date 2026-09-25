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همزمانی هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، بهانهای شد تا دیوارنگاره شهدای دانشآموز قمی در یکی از معابر شهری قم به تصویر کشیده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دیوارنگاره شهدای دانشآموز قمی با مساحت حدود ۲۰۰ مترمربع و با محوریت شهدای دانشآموز قمی طراحی و در تقاطع خیابان شهید فاطمی و جعفر طیار اکران شده است.
در این اثر، یاد و نام دانشآموزانی که در جریان حملات رژیم صهیونیستی و اقدامات تجاوزکارانه استکبار جهانی به شهادت رسیدند، گرامی داشته شده است.
این دیوارنگاره با هدف پاسداشت مقام شهدای دانشآموز و انتقال مفاهیم ایثار، فداکاری و مقاومت به نسل جدید، همزمان با بازگشایی مدارس در معرض دید شهروندان قرار گرفته است.