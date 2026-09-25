برگزاری همایش جانبازان قطع نخاع تهران
همزمان با هفته دفاع مقدس، همایش انجمن جانبازان قطع نخاع رهپویان افق نور در سالن همایشهای دهکده نشاط تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، همایش انجمن جانبازان قطع نخاع رهپویان افق نور با حضور اوحدی، مشاور رئیسجمهور، رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، کمالی مشاور عالی ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعی از مدیران کل، جانبازان معزز و خانوادههای گرانقدر آنان در سالن همایشهای دهکده نشاط برگزار شد.
رضایی در این آیین با تجلیل از صبر، استقامت و فداکاری جانبازان، ایثار آنان را بخشی ماندگار از تاریخ عزت و سربلندی ایران اسلامی دانست و بر ضرورت تکریم شایسته این قشر معزز تأکید کرد. وی همچنین با قدردانی از خانوادههای جانبازان، صبر و همراهی آنان را جلوهای ارزشمند از فرهنگ ایثار و پایداری عنوان کرد.
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