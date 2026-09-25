به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، همایش انجمن جانبازان قطع نخاع رهپویان افق نور با حضور اوحدی، مشاور رئیس‌جمهور، رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، کمالی مشاور عالی ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعی از مدیران کل، جانبازان معزز و خانواده‌های گرانقدر آنان در سالن همایش‌های دهکده نشاط برگزار شد.

رضایی در این آیین با تجلیل از صبر، استقامت و فداکاری جانبازان، ایثار آنان را بخشی ماندگار از تاریخ عزت و سربلندی ایران اسلامی دانست و بر ضرورت تکریم شایسته این قشر معزز تأکید کرد. وی همچنین با قدردانی از خانواده‌های جانبازان، صبر و همراهی آنان را جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ ایثار و پایداری عنوان کرد.