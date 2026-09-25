به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سردار حمزه فلاح از یادگاران هشت سال دفاع مقدس در این مراسم گفت:هشت سال دفاع مقدس یاد آور رشادت‌ها ، ایثارگری ها و جانفشانی شهدا و ایثارگرانی است که هشت سال در مقابل تمامی کشورها وابرقدرتها حامی صدام ایستادندو پیروز شدند.

وی بابیان اینکه ما ملت امام حسین (ع)هستیم و از کشته شدن در راه خدا هراسی نداریم افزود: مردم با غیرت ایرانی بیش از ۲۰۰ شب در میادین پای نظام و وطن ایستاده و پرچمدار مکتب عاشورا هستند و راه شهدا و قائد شهید را ادامه می‌دهندو این ملت نیز پیروز خواهند شد.