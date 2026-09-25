پیام تسلیت فرمانده انتظامی خراسان رضوی به مناسبت شهادت سردار ظریفی، فرمانده قرارگاه شهید سجاد سروان
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با صدور پیامی شهادت فرمانده قرارگاه شهید سجاد سروان در درگیری با تروریستهای مزدور را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، در بخشی از پیام سردار سرتیپ دوم «احمد نگهبان» فرمانده انتظامی استان، در پی شهادت سردار سرتیپ پاسدار «حسین ظریفی» فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، آماده است:
بیتردید مجاهدتهای خالصانه و فداکاریهای این فرمانده دلیر و انقلابی در راه صیانت از امنیت و آرامش مردم و پاسداری از کیان ایران اسلامی، برگ زرینی در دفتر افتخارات نیروهای مسلح کشور خواهد بود.
سردار نگهبان با تسلیت شهادت این فرمانده شجاع و فداکار به محضر فرمانده معظم کل قوا، خانواده معظم و معزز شهید، همرزمان و همسنگران ایشان و مردم شریف و شهیدپرور، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرده است.