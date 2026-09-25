به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در بخشی از پیام سردار سرتیپ دوم «احمد نگهبان» فرمانده انتظامی استان، در پی شهادت سردار سرتیپ پاسدار «حسین ظریفی» فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، آماده است:

بی‌تردید مجاهدت‌های خالصانه و فداکاری‌های این فرمانده دلیر و انقلابی در راه صیانت از امنیت و آرامش مردم و پاسداری از کیان ایران اسلامی، برگ زرینی در دفتر افتخارات نیرو‌های مسلح کشور خواهد بود.

سردار نگهبان با تسلیت شهادت این فرمانده شجاع و فداکار به محضر فرمانده معظم کل قوا، خانواده معظم و معزز شهید، همرزمان و همسنگران ایشان و مردم شریف و شهیدپرور، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرده است.