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فرمانده انتظامی شهرستان آمل از شناسایی محل استخراج غیرمجاز رمزارز، کشف و توقیف ۱۱ دستگاه ماینر و دستگیری ۱ متخلف در بخش دشتسر این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان آمل گفت: در پی قطعیهای اخیر برق و نارضایتی شهروندان در حوزه دابودشت، مأموران انتظامی پاسگاه دابودشت با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای میدانی، محل فعالیت غیرمجاز دستگاههای استخراج رمزارز را در یکی از روستاهای بخش دشتسر شناسایی کردند.
سرهنگ مجید باقری جامخانه افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی وارد محل مورد نظر شده و موفق شدند ۱۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز را کشف و توقیف و یک متخلف را نیز دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان آمل با تأکید بر استمرار برخورد پلیس با فعالیتهای غیرمجاز و مخل حقوق عمومی، تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی، با افرادی که با فعالیتهای غیرقانونی موجب تضییع حقوق عمومی و نارضایتی شهروندان میشوند، برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.
سرهنگ باقری جامخانه در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.