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روایت پرچم داری نسل دیروز و امروز

روایت پرچم داری نسل دیروز و امروز، از جوانانی که پرچم را در سال‌های دفاع مقدس برافراشته نگه داشتند تا جوانانی که امروز برای این پرچم جان می‌دهند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳- ۰۹:۲۱
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برچسب ها: جوانان ایرانی ، جنگ تحمیلی ، جنگ رمضان ، جانبازان جنگ
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