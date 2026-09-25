بعدازظهر امروز وزش باد‌های جنوب غربی در تنگه هرمز و در ارتفاعات هرمزگان رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی افزود: دریا نیز در نیمه ابتدایی روز آرام و برای آمد و شد‌های دریایی مساعد است، اما بعدازظهر محدوده تنگه هرمز با افزایش باد‌های جنوب غربی، به ویژه در جزایر قشم، هرمز، هنگام و لارک در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمز گان توصیه کرد: در این مدت شناور‌های سبک و صیادی از آمد و شد خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان صورت پذیرد.

حمزه نژاد گفت: شنبه (۴ مهرماه) با تاثیر وزش باد‌های ۱۲۰ روزه در جنوب شرق کشور، افزایش باد و احتمال وقوع گردو غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا نیز در مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی در این مدت، در ساعات ظهر افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.