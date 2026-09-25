آسمان قم امروز صاف تا قسمتی ابری است و در برخی ساعات با افزایش ابر و غبارآلودگی همراه می‌شود؛ بیشینه دمای هوا نیز به ۳۹ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی قم، امروز جمعه سوم مهر، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر و غبارآلودگی دور از انتظار نیست.

بیشینه دمای هوای قم امروز به ۳۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و هوای گرم همچنان در استان ماندگار خواهد بود.

غبارآلود بودن هوا در برخی ساعات می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی شود و شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، بهتر است در صورت تشدید غبار از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.